WhatsApp fora do ar para muitos usuários do Brasil e Europa

Do Globo (G1)

Foto Sam Argor

Segundo relatos nas redes sociais, o aplicativo está fora do ar, inclusive em Santo Antônio da Patrulha e região, o que impossibilita o envio e recebimento de mensagens.

As reclamações afirmam que o app não está funcionando tanto em conexões 3G e 4G quanto em redes Wi-Fi.

Nos testes feitos pelo G1, o aplicativo também não funcionava às 18h.

O site Down Detector, que agrega relatos de problemas de conexão com sites e aplicativos, mostra que reclamações com o WhatsApp nesta quarta começaram por volta das 17h.

Um mapa feito pela página mostra que os relatos se concentram na Europa ocidental e no Brasil. Na seção de comentários do site, porém, usuários de todo o mundo afirmam que o aplicativo está fora do ar em seus respectivos países.

