Violência: Casal executado a tiros na Cidade Baixa

Polícia afirma que há envolvimento com o tráfico

Um casal foi executado a tiros na madrugada de ontem (08/02), em Santo Antônio da Patrulha. O fato aconteceu por volta de 3h55min, quando indivíduo, ou indivíduos, invadiram uma casa na Rua Espírito Santo, matando Jeisson Felipe Lemos Machado (24) e sua mulher Michele da Costa Dorneles (28), no interior da residência com, pelo menos 12 disparos de arma de fogo. Conforme o Delegado Waldernei Tonete, foram recolhidos no local, 12 estojos de calibres .40 e 9 mm, o que o leva a suspeitar que possam ser os mesmos que executaram na sexta-feira passada, outro homem na Cohab. O local foi isolado pela BM, sendo que a Polícia Civil fez o levantamento do local até a chegada da Perícia, tendo os corpos sido liberados no começo da manhã, para encaminhamento ao PML de Osório.

A Polícia Civil, na condição de Polícia Judiciária, iniciou imediatamente a investigação para apurar a motivação do crime, tentando também identificar a autoria. Tonete disse que há confirmação de que a execução ocorreu por disputa de pontos de drogas. “Se confirma a guerra do tráfico em Santo Antônio”, disse o veterano policial. O casal tinha em seu poder na casa, drogas, como crack, cocaína e maconha, além de balança de precisão, bem como regular quantia em dinheiro. As vítimas moravam na casa alugada há cerca de um mês, conforme informação do proprietário da mesma. É o terceiro homicídio ocorrido de sexta-feira, até agora em Santo Antônio da Patrulha. A confrontação, pela Perícia, das cápsulas encontradas deverá definir se os tiros partiram das mesmas pistolas usadas nas três execuções.

Tonete, por outro lado, busca tranquilizar a população, que está apavorada com as execuções ocorridas, destacando que essas mortes só ocorrem entre os que estão dentro do tráfico, e até mesmo entre usuários, mas que a grande maioria da população, que nada tem a ver com esses episódios, deve ficar tranquila. Ele encara o que ocorre como fatos normais em decorrência da disputa por pontos de venda de drogas.

ANTECEDENDES

Jeisson, ainda segundo o delegado de Polícia, tinha extensa ficha policial, nela figurando um homicídio consumado, dois homicídios tentados, roubos e outras ocorrências.