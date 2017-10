Vigilância sanitária intensifica fiscalização de ambulantes

Produtos estavam sem condições sanitárias exigidas por Lei

A Vigilância Sanitária tem se mostrado bastante atenta no sentido de zelar pela saúde da população. Ultimamente esse trabalho tem se intensificado especialmente junto ao comércio ambulante dos chamados produtos saneantes e ovos que têm sido vendidos de porta em porta no município.

Recentemente foi abordada uma kombi que transportava ovos, mas estavam sem as condições sanitárias exigidas, porque estavam juntamente com os chamados saneantes, o que é proibido por lei.

Os produtos terminaram sendo apreendidos e mantidos em depósito aguardando os prazos legais.

O Coordenador da Vigilância em Saúde, médico veterinário Luiz Rogério Carvalho alerta sobre os saneantes vendidos nas ruas: “Para serem vendidos, a Anvisa exige que as empresas desenvolvam produtos saneantes seguros, que deem bons resultados e que tenham rigoroso controle da qualidade, por isso são obrigados a seguir normas legais e técnicas, e obter autorização do Ministério da Saúde.”