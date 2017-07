Videomonitoramento: ACISAP e Consepro debatem com lideranças reativação das câmeras

Em reunião realizada ontem (quarta-feira), em sua sede na Avenida Paulo Maciel de Moraes, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços e o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, debateram com lideranças locais, a reativação das 13 câmeras de videomonitoramento, desativadas há tempos, por falta de manutenção e de efetivo para operá-las.

A reunião foi presidida pelo presidente Paulo Machado, contando com as presenças, dentre outros, do prefeito Daiçon Maciel da Silva, do presidente da Câmara, vereador André Selistre, do Promotor Público dr. Camilo Santana, comandante da 1ª Cia do 8º BPM Capitão Delamar Flebbe, dos delegados de Polícia Valdernei Tonete, Regional de Polícia de Alegrete Juliano Aguiar de Carvalho, do Pelotão da Brigada Militar sargento Nilson, do comandante do 1º Pelotão Rodoviário da Polícia Rodoviária sargento Alexandre Rodrigues Pereira, presidente do Consepro Cláudio da Costa Silveira e demais lideranças locais.

O encontro foi aberto com o lançamento pelo presidente do Consepro Claudio da Costa Silveira, do site do Conselho Pró-Segurança Pública bem como sua finalidade. A explanação foi feita pela assessora de Comunicação da ACISAP Joseane Curtis.

CÂMERAS

O assunto que mais chamou a atenção dos presentes foi o lançamento do edital de chamamento público, destinado ao credenciamento de pessoa jurídica para prestação e fornecimento de materiais para a reativação do sistema de câmeras de videomonitoramento, contemplando 13 pontos instalados. O edital com data de ontem, estabelece um prazo de trinta dias para que empresas se habilitem.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Conforme dr. Camilo Santana, foi dado um passo a mais no projeto de reativação, e a expectativa é de que agora, com os interessados podendo apresentar propostas ao edital de chamamento público, e com a obtenção de recursos, possa enfim, serem reativadas as câmeras existentes.

Santana disse ser importante que mais parceiros da comunidade se envolvam nesse projeto. O Promotor relatou que existe agora maior sensação de segurança com o reforço, tanto da Brigada Militar, como da Polícia Civil.

POLÍCIA CIVIL

Na avaliação do Delegado titular da DP de Santo Antônio, a reativação do sistema de videomonitoramento é extremamente importante. Na oportunidade homenageou o delegado Juliano por ser um dos precursores desse trabalho, juntamente com os demais expoentes da comunidade. Valdernei Tonete disse serem medidas muito importante, porque inibem a prática do crime. “Por isso é importante que se leve adiante esse trabalho”, afirma. Elogiou o anúncio do prefeito de que deverá ser destinada mais uma viatura para SAP, para o transporte de presos, pois a existente é de segunda mão e em seguida já estará apresentando problemas.

CRIMINALIDADE

Sobre a criminalidade em SAP disse estar agora dentro do tolerável. “Santo Antônio – e digo com orgulho – é uma cidade bastante segura, mas não totalmente, porque isso não existe em qualquer comunidade do Brasil”, revela Tonete.

Agradeceu à ACISAP, ao Consepro, ao Promotor e as demais lideranças por estarem reunidos para a busca de soluções.

BRIGADA

O comandante da 1ª Companhia elogiou o trabalho que está sendo feito. Para o capitão Delamar Flebbe, o conjunto de videomonitoramento é um aporte que vai melhorar o trabalho do policial, proporcionando melhores condições, não só na questão das viaturas, mas também na visualização de pessoas e veículos.

A expectiva de Delamar é de que, com a formatura de novos soldados no curso atual, essa situação se normalize em breve, com a possível destinação de mais policiais para Santo Antônio, Caraá, Rolante e Riozinho. Destacou o trabalho conjunto que vem sendo feito em parceria com a co-irmã Polícia Civil.

PRESIDENTE ACISAP

O presidente da ACISAP comemorou o sucesso da reunião por ter casa cheia, com tantos representantes de todos os setores. “É um trabalho que vem sendo feito há mais de um ano de tentativa de reativação das câmeras e até hoje, não conseguimos usufruir dos benefícios, mas agora, com mobilização e com os últimos acontecimentos é muito importante que essa medida seja implantada”, disse.

E concluiu afirmando: “agora vamos para a reta final, com o lançamento do edital e esse é um grande passo que estamos dando”.

PRE

O sargento Alexandre Rodrigues Pereira, comandante do 1º Pelotão Rodoviário da PRE disse ter ficado muito contente pelo convite, afirmando ser muito válido o interesse da sociedade. “Tomara que tudo dê certo com a reativação das câmeras que são de grande valia para a segurança”, completou.

PREFEITO

O prefeito destacou a importância da reunião e do interesse demonstrado pelo Ministério Público, ACISAP, Consepro e demais lideranças.

Ao mesmo tempo em que anunciou total apoio do Poder Executivo, lembrando a necessidade de implantação da Guarda Municipal, Daiçon Maciel da Silva revelou que através de emenda de deputados federais gaúchos Pró-Segurança Pública, a Polícia Civil e a Brigada Militar de vários municípios, inclusive Santo Antônio da Patrulha deverão receber mais equipamentos para fazer frente às ações em defesa da sociedade.

Daiçon lembrou que as câmeras foram instaladas em 2012 através de recursos vindos do governo federal na época em que era Ministro da Justiça, o ex-governador Tarso Genro.