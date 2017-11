Verificando a qualidade das águas, através dos macroinvertebrados bentônicos

As alunas Andriele Silva, Vitória Silva e Kamille Santos, da turma do 6º ano, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Felisberto Luiz de Oliveira, participaram na tarde de 06 deste mês, de saída de campo ao chamado “Arroio sem Nome”, em Monjolo para verificar a qualidade das águas daquele manancial.

Esta atividade faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Pequenas que fazem a diferença” promovido por aquelas estudantes e apresentado na 21ª Feira do Conhecimento da Escola, no turno da manhã do último dia 14.

OFICINA

A coordenadora da Feira do Conhecimento, professora Ana de Fátima Padilha Rodrigues, convidou a Educadora Ambiental, professora Márcia Santos do Programa Municipal de Educação Ambiental da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, para realizar a oficina com a saída a campo e a verificação da qualidade das águas do arroio próximo a escola, através da coleta dos macroinvertebrados bentônicos. Após a coleta e a tabulação das espécies, as alunas constataram que a qualidade das águas do manancial é boa, podendo apresentar alguma poluição orgânica. Os resultados e conclusões desta vivência do método de análise das águas dos arroios, pela presença de macrobentos, foram apresentados à comunidade pelas referidas alunas, na explanação de seu projeto na Feira do Conhecimento.