Vereadores presentes na inauguração do prédio da Prefeitura de Caraá

Os Vereadores Josemar Raimundo Bandeira (presidente do Legislativo Municipal), André Selistre e João Luís Moreira da Silva (Bacana) estiveram presentes aos atos inaugurais da moderna sede da Prefeitura Municipal de Caraá, ocorrida na sexta-feira (16/12). Bandeira destacou a importância do ato solene que assinalou de maneira significativa, a entrega do moderno prédio de dois pisos à comunidade caraense. Do mesmo pensamento comungam os Vereadores Selistre e Bacana para os quais, Caraá, mercê do esforço de seus administradores, merecia já há tempos, um prédio moderno e amplo.

A Prefeitura se localiza na mesma Avenida (Arno von Saltiél), onde já se situam a Câmara de Vereadores, a Secretaria da Saúde, uma Escola de Educação Infantil e o Centro de Convivência do Idoso e de atendimento à mulher.

Os três representantes da comunidade patrulhense cumprimentaram os atuais gestores, bem como os futuros governantes e a comunidade pelo histórico momento para a o município de Caraá.