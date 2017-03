Vereadores flagram incêndio irregular no cemitério

Na tarde da última sexta-feira, 03 de março, após denúncia de moradores patrulhenses em uma rede social, alguns vereadores foram averiguar o estado do cemitério local. As fotos publicadas mostravam caixões abertos e lixo ao lado dos túmulos. O Presidente do Legislativo, André Selistre, foi acompanhado dos vereadores Rodrigo Massulo, Marcelo Gaúcho, Samuel Souza e Jorge Eloy de Oliveira.

Ao chegarem nas dependências do cemitério encontraram caixões e lixo sendo incinerados ao ar livre, o que é crime, quando a queima a céu aberto não é autorizada pelo órgão ambiental competente. A legislação brasileira diz que quem gera resíduos deve dar extinção adequada aos mesmos e queimar não é dar destinação correta e legal. A queima pode produzir gases nocivos à saúde humana, além do CO², um dos principais causadores do efeito estufa. Nem mesmo a chuva que caía naquele momento, apagou as chamas.