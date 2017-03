Vereadores falam com Schirmer sobre Segurança em Santo Antônio da Patrulha

Oito vereadores da Câmara de Santo Antônio da Patrulha reuniram-se, na tarde da última quinta-feira, 23, com o Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Cezar Schirmer, no Centro Administrativo Augusto Ferrari, em Porto Alegre. Participaram da reunião os deputados estaduais Marcel Van Hatten (PP), Maurício Dziedrick (PTB) e Liziane Bayer (PSB).

O encontro teve como pauta a melhora na qualidade dos serviços policiais de Santo Antônio da Patrulha, pela Brigada Militar e pela Policia Civil. Os vereadores solicitaram contratação de maior efetivo (podendo ser policiais transferidos de outras localidades), uma viatura com gaiola para presos, um servidor exclusivo para a delegacia da mulher e outras soluções para a segurança do município.

Schirmer lembrou do momento complicado em que se encontra o Estado em relação a segurança pública. Em resposta, falou da conclusão do curso de formação de 1.400 brigadianos, no mês de junho, e de que, após essa data, irão trabalhar com a redistribuição de servidores para as cidades mais necessitadas, o que pode amenizar a situação.

Estavam presentes na audiência o presidente do Legislativo Patrulhense, André Selistre e os vereadores Charlis Santos, Dirceu Machado, Jorge Eloy, Marcelo Gaúcho, Manoel Adam, Rodrigo Massulo e Samuel Souza. O Diretor Municipal de Obras e Segurança de SAP, Paulo Rogerio da Costa Silveira, e representantes do Deputado Estadual Elton Webber (PSB) também participaram da reunião.

PROMOTOR FALOU SOBRE O ASSUNTO NA ACISAP

O Promotor Público de Santo Antônio da Patrulha falou sobre o sério problema do efetivo, tanto na Polícia Civil, como Brigada Militar e Corpo de Bombeiros.

A manifestação de Camilo Santana aconteceu depois da exposição feita pelo Delegado Valdernei Tonete (Polícia Civil), Tenente Solano (Corpo de Bombeiros Militar) e Sargento Nilson (Brigada Militar), sobre as dificuldades enfrentadas.

O Promotor defende uma ação bem estruturada com os interessados em audiências junto à órgãos de Segurança do Estado, inclusive sobre a reativação das câmeras de videomonitoramento, inativas desde a sua implantação.

Ele lembra que ocorrências, como a explosão do pedágio da ERS 474 e os quatro homicídios já acontecidos este ano em Santo Antônio, são elementos fortes para consubstanciar as reivindicações de melhorias no efetivo da segurança no município.

O Promotor disse já ter conversado com o prefeito e com o vice, que se prontificaram a ajudar na busca de soluções.

“Estou otimista quanto à reativação das câmeras de videomonitoramento”, disse Camilo Santana, salientando a necessidade de maior participação do comércio e da comunidade para colaborar com o Consepro.

O diretor de Trânsito e Segurança Paulo Rogério da Costa Silveira também defende a necessidade de maior apoio da Secretaria de Segurança para o município.

CÂMARA SE REÚNE COM DELEGADO

A reação da Câmara ao posicionamento do Promotor Público foi imediata e na tarde do mesmo dia, vários vereadores se reuniram na Câmara com o Delegado Valdernei Tonete, para ficarem a par das reais necessidades para Santo Antônio.

Tonete repetiu o que já havia dito na ACISAP sobre a defasagem de funcionários na polícia da cidade. Santo Antônio está classificado, pelo órgão regulador das delegacias, como sendo de terceira categoria e deveria, por regra, ter treze policiais em seu quadro. Porém, hoje, dispõe de apenas cinco, sendo que uma funcionária está afastada por seis meses devido a uma licença maternidade. É com o efetivo de quatro funcionários que o delegado pode contar atualmente no local, sendo esse o motivo pelo qual não é possível oferecer plantão 24 horas, todos os dias da semana. “Nossa delegacia, hoje em dia, está igual a um plantão, tendo que trabalhar com os casos mais graves primeiro por conta do efetivo”, desabafa o delegado.

Os vereadores se dispuseram a ajudar o delegado no sentido de solicitar mais policiais junto ao Secretário de Segurança Pública, Cézar Schirmer, o que aconteceu quinta-feira, da semana passada, em Porto Alegre, conforme está explícito no começo desta reportagem.

Sobre os dados solicitados, Valdernei afirmou que Santo Antônio tem mais de cinco mil inquéritos em andamento na delegacia, e que o município é o que mais apresenta ocorrências de violência doméstica em todo o litoral norte gaúcho. Uma lista completa com todos os índices será entregue aos vereadores antes da reunião com o secretário de Estado.

VAN HATTEM QUER MEDIDAS URGENTES

O deputado Marcel van Hattem observou a importância de estratégias para a falta de segurança, também nas cidades menores. “Com o aumento da criminalidade, muitos municípios do interior do Estado têm registrado grandes problemas com relação à segurança pública. Santo Antônio da Patrulha, por exemplo, teve aumento no número de crimes violentos, como homicídios e latrocínio”, disse van Hattem.