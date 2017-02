Vereador em Brasília em busca de recursos

O vereador Charlis Santos (PMDB) esteve na última quarta-feira (08), em Brasília, acompanhado do Chefe de gabinete do Deputado Gabriel Souza, João Alberto Machado, em busca de recursos para o município. Estiveram em reuniões nos Ministérios do Desenvolvimento Social e Agrário, com o Ministro Osmar Terra e secretário Caio Rocha, na Casa Civil, com o Ministro Eliseu Padilha e no Ministério do Turismo.