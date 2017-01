Verão sem Zika Vírus

Quando falamos em verão, logo lembramos do temido mosquito da dengue (Aedes Aegypti), responsável por diversas doenças, entre elas o Zika Vírus e a Chikungunya.

Zika Vírus:

O Zika é um vírus que foi descoberto pela primeira vez em 1947, na floresta de Zika, em Uganda, África. A primeira epidemia causada por esse vírus no mundo foi em 2013 e entrou no Brasil, acredita-se, em 2015. O mosquito encontrou aqui um lugar ideal para se proliferar, por se tratar de um país tropical. Ele se reproduz muito rápido, passando do estado de larva para mosquito em apenas sete dias. O vírus também carrega o poder de causar a Microcefalia.

Os sintomas:

São leves. Podendo haver um pouco de febre e manchas vermelhas pelo corpo que coçam.

Prevenção:

O mosquito tem sua proliferação em águas paradas. Então, nada de deixar vasos de flores com água, potes de água para animais sem ter a troca todos os dias, pneus com acúmulo, pois esses lugares são ideais para que o inseto se procrie.