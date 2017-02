Uma boa ação

O gesto praticado por algumas pessoas que se compadeceram da situação, de certa forma serve para amenizar a agonia de um cavalo totalmente desnutrido e que foi abandonado em um campo, localizado na Rua João Pedroso da Luz. Não fossem pessoas caridosas, dentre as quais a Veterinária dra. Amélia Gutman, e que se compadeceram com o animal, certamente ele já estaria morto, já que não tinha mais forças para se levantar. Ontem pela manhã, se aguardava um local para melhor tratamento, sendo que a prefeitura já havia decididoo efetuar o transporte do animal doente.