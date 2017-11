“Um Canto pelos Animais” acontece na próxima terça-feira (28)

Na próxima terça-feira (28), você poderá assistir a grandes artistas, num espetáculo musical com o objetivo de ajudar aos animais de rua da cidade. É o show “Um Canto Pelos Animais” que acontecerá no Centro Clube, com grandes talentos da música patrulhense e da região.

Confira as atrações da noite: Cássio Farias, Márcia Freitas, Claire Barcelos, Michele Borba, Diogo Barcelos, Milene Mohr, Nilton Júnior, Dalto Santos, José Luiz Rosa, Onira Ramos, Sofia Noronha, Adriano Oliveira, Chiara Marques, Indio Rufino, Marina e Viviane Silveira, Eduardo e Eduarda, Simone Santos, Lais Freitas, Felipe Milcharek e muitos outros convidados.

Será uma noite incrível, com muita música boa, de todos os estilos, para todos os gostos. O início está previsto para às 20h30min.

Toda a renda do evento será revertida para a ONG Animal Shelter, que trabalha incansavelmente para castrar cães e gatos de rua, a fim de que a população deles nas ruas seja reduzida. Mensalmente os gastos superam os R$ 7 mil.

Portanto, se você não quer mais ver animais perambulando pelas ruas, eis uma grande oportunidade de ajudar sem sacrifício, curtindo boa música, tomando uma cerveja, comendo um lanche e batendo um bom papo com os amigos.

Os ingressos já estão à venda na Mania de Loja.