Triunfo Concepa homenageia Mônica Santos com outdoor na Free Way

Como uma forma de homenagear a atleta paralímpica Mônica Santos, a empresa Triunfo Concepa colocou um outdoor entre os quilômetros 9 e 10 da Free Way, onde está estampada sua foto com uma frase motivacional. Em sua página no Facebook, Mônica agradece à Instituição, que, inclusive foi uma de suas patrocinadoras, pela bela homenagem prestada a ela.

Sua história foi conhecida mundialmente

A jovem, que descobriu um angioma medular no ano de 2002, na época com 18 anos, quando ficou grávida de sua filha Paolla, contrariou o que os médicos diziam, em relação ao risco dela ficar paraplégica, e decidiu dar continuidade a gravidez. Após passar o período da gravidez, Mônica terminou em uma cadeira de rodas, mas isso não a abateu e a jovem deu a volta por cima, sendo sua história conhecida em todo o mundo, pelas matérias feitas pelos Meios de Comunicação, inclusive televisão e que a destacaram como um grande exemplo de mulher que preferiu arriscar a vida a perder sua filha e, ainda por cima, superar a adversidade (paralisia), dedicando-se a uma atividade que a consagrou.

Conheceu no Esporte um verdadeiro amor, participou de diversos campeonatos nacionais e internacionais e foi a primeira e única mulher a representar o Brasil na esgrima em cadeira de rodas na Paralimpíada Rio 2016. Hoje Mônica continua treinando e se dedicando ao que tanto gosta.