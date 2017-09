Trilha dos Sonhos de Santo Antônio nesse sábado

Acontece nesse sábado (30), a 10ª edição da Trilha dos Sonhos de Santo Antônio da Patrulha, promoção do Clube da Trilha Jeep Clube. São esperados mais de 1.000 pessoas distribuídas em cerda de 300 jeeps, de todo estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que percorrerão cerca de 40 km de trilhas pelo interior de Santo Antônio.

Lissandro Bier, da organização, relata: “o evento é um sucesso de público desde a primeira edição, há 10 anos, e conta com o apoio de fazendeiros, comerciantes e também das Secretarias de Cultura, Turismo e Esportes e de Obras”. O evento inicia a partir das 9 horas da manhã, saindo da praça Nossa Senhora da Boa Viagem em Pitangueiras. As inscrições antecipadas podem ser feitas através do número do Clube da Trilha: 98034.4450.