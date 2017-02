Treino aberto de Karatê acontece na Praça da Boa Viagem

No sábado, dia 4, foi realizada na Praça Nossa Sra. da Boa Viagem, a segunda edição do Karatê na Praça. O treino gratuito iniciou pela manhã e se estendeu durante todo o dia. Como a prática era aberta, karatecas de diversos estilos e Federações treinaram juntos nesse dia. Conforme o Sensei Valdeni dos Santos Silva, “o objetivo do treino aberto é promover a prática do Karatê, que é uma ferramenta de fortalecimento psicossocial e a formação de um bom caráter”.

O II Karatê na Praça é uma realização de Dojô Karatê da Patrulha, Associação Hachiman Karatê-Dô, com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes, representada pelo Diretor de Cultura, Márnei Cônsul.

O vereador Marcelo Gaúcho também prestigiou o evento.