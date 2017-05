Travessa 15 de Novembro e sua história

Dando continuidade a história das ruas de Santo Antônio da Patrulha, nesta edição a Folha Patrulhense contará sobre o surgimento da travessa 15 de Novembro, os relatos estão sendo retirados do livro Santo Antônio da Patrulha RE – Conhecendo sua história.

A travessa 15 de Novembro ou beco da Fonte inicia-se na rua Cel. José Maciel (próximo a Igreja Matriz) estendendo-se até à rua Senador José Nunes. É uma rua estreita, lembrando as vielas e becos da terra portuguesa. Outrora não havia calçamento apenas um leito de tabatinga, com uma calçadinha bem estreita, feita de pedaços de lajes. Na década de 1940 teria sido feito o calçamento atual de paralelepípedos de pedra de grês. Na parte mais próxima à Fonte Imperial havia apenas um barranco coberto de vegetação e mais à direita havia um terreno com árvores. À esquerda, no meio da quadra havia uma casa antiga onde na década de 1940 foi instalada uma oficina de conserto de calçado onde trabalhavam os senhores João de Deus Bemfica e Rozendo Soares (que tocavam na banda do Celino Martha). Do mesmo lado, na esquina com frente para a Av. Borges de Medeiros tem um prédio muito antigo que pertenceu ao senhor Gilberto Soares. Ali foi instalada a primeira agência bancária em nosso município, o Banco da Província, cujo primeiro gerente foi o sr. José Juvenal Soares. Hoje, residência de dona Florzinha Machado Borba. Na década de 1940, havia ali loja sr. Maneca Sapateiro, o sr. Manoel Oliveira. Na década de 1950, ali se instalou um dos primeiros escritórios de contabilidade de Santo Antônio da Patrulha, pertencendo ao sr. Valdir Bobsim. Quanto à casa da direita pertenceu ao sr. Ari Brito, progenitor da escritora Maria Ivone Selistre e das professoras Iolanda Rosa e Nise Aquino. Neco Brito foi o último telefonista do nosso município, até 1918, quando foi instalado o telégrafo como meio de comunicação. Os atuais proprietários Janira e Fábio na década de 1980, promoveram uma reforma neste prédio, mantendo suas largas paredes e mantendo o estilo colonial. Em sua fachada lateral está colocada uma imagem de Santo Antônio, pintada em azulejo, vinda dos açores para ser presenteada ao morador que cultivasse a arquitetura luso – açoriana. Era por essa estreita rua que durante mais de um século, os pipeiros ou aguadeiros iam e vinham carregando em latas ou em suas carroças, pipas puxadas por burricos, a água que abastecia a vila. Por ali também deve ter passado o Exército Imperial de Dom Pedro I, pois a história conta que os cavalos foram levados para a fonte e ali saciar a sua sede. A travessa 15 de Novembro foi criada pela Lei n° 06, em 02/05/1940 pelo prefeito Paulo Maciel de Moraes.