Tonete diz que reforço serve para dar andamento aos procedimentos

O delegado de Polícia de Santo Antônio da Patrulha, afirmou que o Reforço da Operação Verão, que no primeiro período foi de dez policiais e que agora é de oito, apesar de aquém do que se esperava, serve para dar andamento aos procedimentos da DP.

Está sendo um período bastante produtivo.

Porém Valdernei Tonete, esteve conversando com o Promotor Público, para conseguir a vinda de três policiais em caráter permanente para a Delegacia, recebendo de Camilo Santana a resposta de que se mobilizará para atender o pleito de Tonete.

“Infelizmente, se não tivermos esses três policiais, o plantão vai ficar inviável.” Se isso acontecer, uma das alternativas vai ser o plantão com expediente das 08:30 da manhã às 18:00 horas, e à noite seria fechado, tendo as pessoas como alternativa para registro de ocorrências, Osório e Tramandaí. Valdernei Tonete espera a contribuição das forças políticas da comunidade, clubes de serviço, dentre outras entidades, sendo que o Ministério Público já está imbuído nessa empreitada.