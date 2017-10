Taxa anual do Cemitério Municipal deve ser paga até 30 de novembro

A Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha está informando que os Correios já iniciaram a entrega dos boletos com a taxa anual de pagamento do Cemitério Municipal, para contribuintes que possuem familiares sepultados no local com pagamento estipulado para o dia 30 de novembro deste ano.

Também é possível se dirigir à Capela Administrativa, localizada na Rua Arnaldo Bier Sobrinho, Cidade Alta, para quitação de eventuais débitos e atualização de cadastro. Maiores informações através do telefone 99765.8436.