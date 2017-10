Suspeitos de assalto reagem e disparam contra a Brigada: um preso e outro foragido

Um assalto praticado contra uma residência na noite de ontem (28/10) na localidade de Miraguaia, terminou em troca de tiros entre um dos suspeitos e a Brigada Militar, resultando na prisão de um e na fuga do que reagiu.

Conforme a Brigada Militar, os dois são irmãos e haviam assaltado uma casa onde mora uma pessoa que tem deficiência física, roubando mais de R$ 2.500,00, além de tê-lo ameaçado de morte. A Brigada Militar foi acionada e conseguiu localizá-los, porém um deles, identificado como L.L.S., reagiu, disparando contra a guarnição que revidou, sendo o indivíduo baleado. Mesmo assim conseguiu fugir. O outro, identificado como Diego Lucas da Silva, ao tentar escapar, feriu-se em uma cerca sendo preso em flagrante e conduzido à Santa Casa Hospital Santo Antônio e após ao Plantão Permanente da DP onde, por determinação do delegado plantonista, foi lavrado o flagrante, sendo recolhido ao sistema prisional. O outro suspeito, até o começo da manhã de hoje, ainda permanecia foragido. Parte do dinheiro do assalto foi recuperado pelos dois PMs e entregues no plantão da DP. Os dois indivíduos são suspeitos de outros assaltos na região. Conforme informações fornecidas há pouco pela Brigada Militar, os policiais continuam as buscas na região para tentar localizar o segundo indivíduo, que, como dissemos anteriormente, está ferido.