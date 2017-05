Suspeita de estelionato: Polícia Civil recupera empilhadeira em Taquara

Uma empilhadeira, fruto de um estelionato, foi recuperada pela Polícia Civil de Santo Antônio, em Taquara. O equipamento havia sido comprado neste município e o novo dono disse que a havia adquirido do proprietário de uma empresa instalada em Santo Antônio, na Rodovia João Carlos Benfica (ERS 474), mas que terminou sendo fechada por ele, após vítimas de estelionato, terem registrado ocorrências na Polícia de compra de outros equipamentos que não foram pagos e repassados a terceiros pelo suspeito, que desapareceu da cidade.

O delegado Valdernei Tonete esteve pessoalmente com agentes da Polícia Civil naquele município para recuperar a empilhadeira que foi encaminhada a depósito. O equipamento está avaliado em cerca de R$ 82.000,00.

O inquérito envolvendo a Hamburguini tramita há cerca de dois meses na Delegacia de Polícia, conforme disse Tonete.

O comprador da empilhadeira esteve nessa terça-feira, na Delegacia de Polícia, para prestar esclarecimentos. Sua advogada exibiu contrato de compra e venda da máquina. O homem, que se diz vítima do golpe, afirma que a sua empresa está parada devido à apreensão da máquina.

O inquérito continua em andamento porque a Polícia Civil quer elucidar as demais ocorrências a fim de apurar responsabilidades.