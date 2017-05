Supermercado Sabiá comemora primeiro ano de sua ampliação

Está de aniversário o Supermercado Sabiá, localizado em Vila Palmeira.

Dirigido por Fernanda Santos Ramos e seu pai Paulo Fernando de Oliveira Santos, o Sabiá começou em 2005 como um pequeno mercadinho em Passo do Sabiá. Em 2014, a família transferiu seu comércio para Vila Palmeira, iniciando com um mercado de pequeno porte, sempre com o objetivo de crescer cada vez mais. E por isso, um passo importante foi dado em 29 de abril de 2016, quando foi inaugurado o Supermercado Sabiá, bem mais espaçoso e diversificando sua linha de produtos para o consumidor.

PRIMEIRO ANO

Hoje, o SABIÁ chega ao seu primeiro ano na condição de Supermercado ampliado.

E os projetos não ficam apenas nessa loja, porque também há uma filial em Miraguaia para oportunizar a que os moradores tenham mais comodidade quando necessitam de produtos para sua casa.

DIFERENCIAL

Com um crescimento de 200 por cento de 2014 para cá, o Supermercado Sabiá possui um diferencial que não existe em outros supermercados da cidade: o churrasco aos domingos. Aos sábados é vendido frango assado. “Sempre buscamos servir a comunidade para que ela tenha mais comodidade e mais qualidade de vida”, destaca Fernanda.

O IRMÃO

Fernanda lembra com carinho do irmão João Paulo, tragicamente falecido em acidente de moto no ano passado, e presta justa homenagem à sua memória, definindo-o como amigo e companheiro e quem muito incentivou e apoiou, considerando-o como o maior trabalhador que o Supermercado Sabiá já teve.

Supermercado Sabiá – Vila Palmeira com telefone (51) 99712-7075 à disposição de todos.