STR SAP promove a Semana da Alimentação Saudável

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Antônio da Patrulha promoveu de 24 a 28 de outubro, a primeira edição da Semana da Alimentação Saudável: Agricultura Familiar e Agroecologia em busca de um novo paradigma alimentar. Foram promovidas discussões na área da agroecologia e organização da produção, onde destacaram-se as participações de Laércio Meirelles e Leandro Venturini, referências nacionais.

CONSUMIDORES

O debate sobre a organização dos consumidores também integrou a programação, com os relatos das experiências da EcoTorres, Coopet, FAE e Grupo de Consumidores de Rolante. Durante a semana uma revista sobre Plantas Alimentícias Não Convencionais foi lançada.

ESPORTES

O sábado, foi reservado para atividades esportivas, com uma corrida recreativa e um pedal recreativo, apresentações artísticas e a participação de entidades parceiras como Animal Shelter, Liga Feminina de Combate ao Câncer e Irmandade Santa Casa Hospital Santo Antônio. Durante todos os dias a AGRISAP ofereceu produtos de qualidade aos seus parceiros clientes. Segundo o presidente do STR Samuel Santos, outras atividades serão realizadas com intuito de promover a alimentação saudável e a valorização da agricultura familiar.