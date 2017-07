Saúde vistoria Bloco Cirúrgico

Os secretários municipais de Saúde que integram a 18ª CRS realizaram na tarde de sete deste mês a visita (vistoria) às obras do bloco cirúrgico da Santa Casa/Hospital Santo Antônio, acompanhados do Delegado Regional, da secretária Magda Bartikoski, secretário da Gestão e Planejamento Ferulio José Tedesco e Paulo (engenheiro servidor da PMSAP fiscal das obras) e pela Santa Casa Engo. Waldir, Márcia, Maiquel, Israel e Maurício Fogaça.

O primeiro objetivo da visita foi o acompanhamento da obra e o principal foi a tomada de decisão sobre a Oftalmologia. Maurício e Waldir falaram sobre todo o projeto, o andamento das obras e serviços previstos para o primeiro período de funcionamento (contratação pela Secretaria Estadual da Saúde).

Em resumo, todos elogiaram o que já foi feito e agora irão aguardar a conclusão das obras e contratualização com o Estado para iniciar a Oftalmologia de forma adequada pela Santa Casa no HSAP.