Saúde diz que Menino Deus funciona regularmente

A propósito de denúncia feita nesta edição por vereadores, relativamente à situação do Posto de Saúde do bairro Menino Deus, a Secretária Municipal da Saúde está informando que o atendimento vem funcionando com os mesmos recursos humanos disponíveis do ano passado. Porém Magda Bartikoski, destaca algumas mudanças que visam melhorar o atendimento como o remanejamento de um servidor para suprir a demanda da recepção, durante o período de férias da recepcionista.

Ela lembrou ainda que o ESF Menino Deus é o ESF Piloto no programa de planificação do governo do estado, que visa qualificar o atendimento do SUS. “É imprescindível que alguns servidores estejam participando da capacitação nos meses de outubro, novembro e dezembro, apenas um dia por mês. No entanto, estamos cuidando para que os atendimentos não sejam prejudicados”, explicou. Magda confirmou que alguns servidores estão em férias nesse mês, e como o setor odontológico não dispõe de cobertura para esses períodos, os casos de urgência e emergência são encaminhados diretamente ao posto central. Sobre a entrega de remédios a secretária diz que pode, e é feita pela enfermeira ou técnica de enfermagem, não ficando a população descoberta desse serviço em momento algum no ESF.

MEDICAMENTOS NOS POSTOS

Falando sobre o problema da escassez dos medicamentos, assunto que, segundo a secretária, já foi explicado na Câmara pelo coordenador dessa área, Magda lembra que no mês de janeiro, quando a atual gestão assumiu, encontrou todas as farmácias vazias. “Além disso, nesse ano estamos trabalhando com uma previsão orçamentária de 40% do valor necessário para a aquisição de medicamentos para o município, R$ 391 mil, muito aquém do que precisamos. Já fizemos a correção deste valor para 2018, que gira em torno de R$ 900.000,00, apenas para a medicação da atenção básica. Peço a compreensão da população”, salientou. A secretária espera que esse problema não mais aconteça nos próximos anos. Ela diz que uma grande compra de medicamentos foi feita e que muitos já chegaram. “Alguns fornecedores atrasaram a entrega, mas em breve as farmácias estarão reabastecidas”, garante.

Magda reforça que as mudanças programadas no Posto Menino Deus são para melhor, e que apesar da ausência de alguns servidores, seja por estar em férias ou em capacitação, o atendimento não foi prejudicado.

Esse problema da falta de remédios tem preocupado os usuários, sendo que as reclamações são numerosas, porque as pessoas terminam não conseguindo obter os medicamentos prescritos pelos médicos. Pela explicação da secretária, a situação deverá se normalizar em breve e é o que todos esperam.