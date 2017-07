Saúde contrata médicos para as unidades básicas

A Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio da Patrulha irá ampliar o número de médicos para atendimentos nas unidades básicas. A secretária Magda Bartikoski disse que as contratações de pediatra, psiquiatra e clínico geral estão em andamento. “Santo Antônio e outros municípios perderam muitos médicos, que preferiram pedir demissão com a obrigatoriedade do registro ponto. A defasagem já existia em 2016, mas estamos conseguindo contratar novos profissionais”, explica.

Um psiquiatra já foi contratado e o número de pessoas aguardando por uma consulta já foi reduzido em 80%. Ela lembra que em janeiro deste ano, quando chegou à Secretaria, a fila de espera para consulta com psiquiatra do CAPS era de 600 pessoas. Hoje, desse total, 480 receberam atendimento.

A secretária pediu a compreensão da população e também um pouco de consciência. Ela relatou casos de alta abstenção ao comparecimento às consultas agendadas. “Só para citar um exemplo, nesta semana tivemos 8 pessoas que não compareceram a consulta com pediatra, tirando o lugar de outras crianças, isso não é justo”, lamenta.

Sobre a distribuição de fichas, a secretária lembra que todos os dias de 70 a 100 fichas são distribuídas, e que o Posto de Saúde está com um portão de acesso aberto, a partir das 00h00min para que as pessoas não fiquem na rua aguardando o início da distribuição, programado para às 6h. Outra construção importante da Pasta está relacionada à forma de atendimento, para que filas sejam evitadas. Magda anunciou a disponibilidade de agenda aberta para marcação de consultas para maiores de 60 anos, pacientes do interior, e crianças e a ampliação do número de atendimentos em 50% nas segundas-feiras, quando há maior procura. Além disso, lembrou que alguns procedimentos, como a revisão de recém-nascidos pode ser realizada pela equipe de enfermagem.

Ela garante que as perspectivas para a saúde pública do município são muito boas, especialmente agora com a chegada da Santa Casa, com o bloco cirúrgico e médicos residentes de 17 especialidades que atuarão nos Postos de Saúde e a reativação dos programas Mãe Patrulhense e Saúde nas Escolas.