Santa Casa faz balanço dos primeiros dias de atividades em SAP

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre assumiu no dia dois deste mês, a gestão e a prestação de serviços no Hospital de Santo Antônio da Patrulha – HSAP, tendo sido firmado inicialmente contrato com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha que prevê o serviço de Pronto Atendimento/Urgência e Emergência, com funcionamento nas 24 horas do dia, nas especialidades de Clínica Médica (adultos) e Pediatria. São dois médicos clínicos atuando nas emergências 24h por dia e um médico pediatra. Completa a equipe médica mais um clínico geral, atendendo a função de Hospitalista, ou seja, com foco em pacientes com necessidade de internação, mediante transferência para outros hospitais, enquanto ainda não é possível manter pacientes internados no HSAP. Os atendimentos médicos são feitos em função da gravidade dos pacientes, ou seja, após uma classificação de risco realizada conforme critérios internacionalmente definidos, em função do risco de morte. “É fundamental que a população saiba exatamente quais são os serviços que estão sendo prestados, para que possam se beneficiar dos mesmos”, afirma o gerente hospitalar Maurício Fogaça. Ele acrescenta que a partir desta data, houve um grande aumento na procura por atendimento médico hospitalar. “Nos primeiros oito dias de funcionamento, a média de atendimentos está em 200 pacientes”, explica o administrador, que lembra que as internações ainda não estão disponíveis no HSAP.

O Centro Cirúrgico começará a funcionar após a conclusão de algumas obras e ajustes, e então, terão início as cirurgias (gerais, ortopédicas, vasculares, ginecológicas, otorrinolaringológicas, oftalmológicas, entre outras) e as internações (pediátricas, clínicas, cirúrgicas e psiquiátricas), que serão contratualizadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Não há previsão de Maternidade/Centro Obstétrico para o primeiro ano de funcionamento, sendo o hospital de Osório a referência para partos.