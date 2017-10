Psiquiatra fala sobe campanha de prevenção contra o suicídio

O mês de setembro foi escolhido para uma ampla campanha de prevenção contra o suicídio, um problema que tem se acentuado e que preocupa as autoridades ligadas à área da Saúde.

A FOLHA PATRULHENSE entrevistou o Psiquiatra dr. Cassiano Brunetto a respeito do assunto. Em linguagem bastante acessível, o médico aborda o problema:

FOLHA PATRULHENSE: Qual o principal objetivo da campanha?

CASSIANO BRUNETTO: Sem dúvida alguma, conscientizar a população de que o suicídio pode acontecer com qualquer pessoa e em qualquer família.

FOLHA: O que mais motiva os atentados contra a pessoa?

CASSIANO: O suicídio é acima de tudo consequência de um cérebro adoecido. Uma pessoa mentalmente saudável dificilmente se suicidará.

Das doenças psiquiátricas clássicas, a depressão é impreterivelmente a principal causa. No entanto, a depressão é potencializada por contextos comportamentais que envolvem o alcoolismo, a solidão, doenças clínicas crônicas, problemas financeiros, separações conjugais, etc.

FOLHA: Qual a faixa etária mais suscetível:

CASSIANO: O suicídio pode acontecer em qualquer faixa etária. Porém, acontece com mais frequência em adultos de meia idade.

FOLHA: Suicídio na infância e na adolescência são raros?

CASSIANO: Infelizmente não. Situações envolvendo abusos psicológicos e sexuais podem induzir crianças, jovens e adolescentes à cometerem o suicídio. Atualmente, o uso de drogas ilícitas e medicamentos para emagrecer podem causar fortes crises depressivas, colocando o adolescente num contexto de alto risco.

FOLHA: Quem tenta mais o suicídio, os homens ou as mulheres?

CASSIANO: As mulheres tentam mais. No entanto, são os homens quem mais efetivam o ato.

FOLHA: No litoral Norte, qual o município com maior incidência?

CASSIANO: Não disponho de dados oficiais, mas acredito que Santo Antônio da Patrulha deva estar entre os que mais sofrem com esse flagelo.

FOLHA: O que pode ser feito para desencorajar os mais vulneráveis a essa prática?

CASSIANO: As pessoas que têm tendência a práticas suicidas, devem ser imediatamente encaminhadas a núcleos de apoio psicossocial.

Faz-se necessário toda uma rede de apoio para que problemas emocionais diversos não gerem crises depressivas muitas vezes fatais.

O apoio familiar e o tratamento médico costumam fazer toda a diferença.

FOLHA: A religião influi para que o indivíduo desista dessa atitute?

CASSIANO: Com certeza. A religião é um fator protetivo. Das praticadas no Brasil, os espíritas são os que cometem menos suicídios.

FOLHA: Que resultado o senhor espera dessa campanha?

CASSIANO: Trazer à tona uma condição grave com repercussões terríveis para as famílias.

Quando um ente familiar comete o suicídio, os demais carregam essa cruz pelo resto de suas vidas.

FOLHA: O que mais gostaria de acrescentar?

CASSIANO: Gostaria de enfatizar que o suicídio é acima de tudo consequência de uma pessoa mentalmente adoecida. Infelizmente, o mundo moderno vive a epidemia da doença do século, chamada depressão. Laços familiares saudáveis, amigos, atividade física, espiritualidade e bons hábitos têm influência direta para que a estrutura psíquica se mantenha em harmonia.

O contrário é verdadeiro.