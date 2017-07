Líder do Governo na Assembleia visita Santa Casa/Hospital Santo Antônio

O deputado estadual Gabriel Souza esteve em visita à Santa Casa/Hospital Santo Antônio, sendo recebido pelo Administrador daquela Casa de Saúde.

O parlamentar, que esteve acompanhado de sua assessoria e de líderes políticos locais, comunicou a destinação de R$ 120.000,00 para ser empregado no novo sistema de ar condicionado do bloco cirúrgico. Ao mesmo tempo, acompanhado de Maurício Fogaça, visitou as instalações hospitalares, especialmente do bloco que está em construção e cujo funcionamento está previsto para o mês de agosto deste ano.

O parlamentar destacou a importância da obra afirmando: “sem cirurgias, não há internações o que termina prejudicando o funcionamento do hospital”.

Também esteve na Escola Gregória de Mendonça, Instituto Estadual de Educação Santo Antônio e na Escola Felisberto Luiz de Oliveira, em Monjolo, onde também comunicou a destinação de recursos para obras naqueles educandários.

Ao final visitou também as instalações da Imap, localizada em Passo dos Ramos, “para oferecer nossa colaboração para com o setor produtivo e colocar nosso gabinete à disposição”, concluiu.