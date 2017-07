Hospital vai ter Pastoral da Saúde

Num trabalho ecumênico em que estão envolvidas as Igrejas Católica, Betel, Vida, Nazareno Pentecostal, Adventista e Pentecostal Levitas do Senhor, foi realizada na sexta-feira (07), a segunda reunião para criar a Pastoral da Saúde na Santa Casa/Hospital Santo Antônio. O primeiro encontro foi uma sugestão dos vereadores Rodrigo Massulo e Valtair Andrade (Pelado).

O evento foi coordenado pelo Administrador Maurício Fogaça. “Estamos aqui para dar conforto às pessoas”, salientou.

A reunião teve como finalidade definir agenda de visitas aos doentes quando for reativado o bloco cirúrgico, afim de que possa ser proporcionada assistência espiritual aos internados. Essa atividade deverá começar provavelmente em agosto deste ano, quando deverão ser normalizadas as internações naquela Casa de Saúde.