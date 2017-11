Hoje é Dia de Combate ao Câncer Infantil

O Dia Nacional de Combate ao Câncer e o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil são lembrados hoje (23). No Rio de Janeiro, na sede do INCA (Instituto Nacional do Câncer Infantil), será lançada a publicação elaborada pelo Projeto de Terminologia em Saúde do Ministério da Saúde, em parceria com o INCA, “Glossário temático: fatores de proteção e risco para o câncer”, que tem como objetivo padronizar a linguagem sobre câncer e oferecer explicações sobre os termos para diferentes profissionais da área.