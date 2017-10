Após denúncia vereadores confirmam falta de medicamentos e de funcionários em Posto de Saúde

Após serem informados de que havia falta de medicamentos e de funcionários no Posto de Saúde do Bairro Menino Deus, os vereadores Rodrigo Massulo, Marcelo Gaúcho e Samuel Souza, visitaram as dependências do local, na tarde dessa sexta-feira (22). A denúncia foi confirmada por alguns servidores que listaram inúmeras carências que impedem o bom funcionamento do serviço.

Sem dentista e recepcionista, que estão de férias, o Posto de Saúde Menino Deus funciona com um nível menor do que o básico. Não existe atendente na farmácia, que está praticamente vazia, não disponibilizando sequer de paracetamol, um medicamento básico para qualquer pessoa. Cerca de três funcionários da unidade tiraram férias ao mesmo tempo, e a Secretaria de Saúde do município não designou nenhum substituto para estes servidores. Algumas agentes de saúde estão se dividindo entre o cargo de visitadoras e a recepção do posto.

Há menos de um mês, quando fez uso da tribuna Livre na Câmara de Vereadores, o farmacêutico responsável pelos medicamentos no município, Denis Rocha, disse que até 31 de agosto, a situação dos remédios estaria regularizada, fato que não ocorreu, visto que o mês de setembro já se aproxima do fim.

Os vereadores pedem com urgência que a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, tome providências para melhorar o atendimento aos moradores do Bairro Menino Deus e de todas as unidades de saúde de Santo Antônio da Patrulha.