Vereadores sugerem relógio ponto para CC’s da Prefeitura

Na 43ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores, ocorrida no dia 27 deste mês, os vereadores do PP, PTB e PSB protocolaram uma Indicação ao Prefeito, sugerindo a implantação de relógio ponto para os Cargos em Comissão (CC’s) que atuam na Prefeitura.

A Indicação nº. 093/2017, tem o sentido de sugerir que o Poder Executivo providencie a implantação de um relógio ponto para o registro de assiduidade para os servidores ocupantes de Cargo em Comissão (CC’s) lotados na Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha, visando à utilização do sistema digital para controle da frequência dos servidores, pois com o aparelho, os horários das entradas e saídas dos funcionários serão registrados em um sistema, fazendo com que os funcionários cumpram efetivamente a carga horária da jornada de trabalho.

Imperioso ressaltar que esse ponto eletrônico viria para acrescentar e melhorar os serviços, e ainda valorizar os bons funcionários, sendo mais um instrumento de controle e de avaliação para o próprio Município.

Os vereadores Rodrigo Massulo, Dirceu Machado, Valtair Andrade, Marcelo Gaúcho, Samuel Souza, Jorge Eloy e André Selistre salientam ainda que todos os servidores da Câmara de Vereadores registram seu horário de trabalho em relógio ponto, portanto os servidores da prefeitura também deveriam cumprir o mesmo regime.

Caberá à Prefeitura aceitar ou não a sugestão dos vereadores.