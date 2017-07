Vereadores são convidados a conhecer instalações da FURG-SAP

Na manhã de quarta-feira (28) um grupo de vereadores de Santo Antônio da Patrulha foram conhecer as instalações do Polo Universitário e do novo Campus da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) na cidade. A visita se deu a convite da Coordenadora do Polo, Professora Dilce Eclai de Vargas Gil Vicente e do Diretor do Campus FURG-SAP, Professor Antônio Valente.

Durante o encontro, os professores apresentaram as atuais instalações do campus e do Polo, bem como relataram ações que consolidam o ensino superior no município, aproximando o meio acadêmico da comunidade. Após o evento na Unidade Cidade Alta, os vereadores percorreram as acomodações da Unidade Bom Princípio, situadas naquele bairro, que também integra o Campus FURG-SAP, onde conheceram o Centro Tecnológico e as obras do pavilhão de salas de aula, casa de estudantes, ponto de convívio e prédio administrativo.

Durante o evento, o diretor do campus, professor Antônio Valente, fez um breve relato da presença da FURG em Santo Antônio, descreveu os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos, e solicitou o apoio dos vereadores para divulgar as vagas, beneficiando toda a comunidade regional.

Já a professora Dilce Eclai Gil Vicente, coordenadora do Polo Universitário relatou o oferecimento de vários cursos de graduação à distância, oferecidos por diferentes Universidades Federais. Além disso, citou alguns projetos em andamento, entre eles aqueles destinados ao público da terceira idade.

O presidente da Câmara de Vereadores, André Selistre, por sua vez, lembrou à importância da presença de cursos superiores gratuito na cidade, colocando a casa a disposição para auxiliar na consolidação do campus FURG-SAP e nas propostas do Polo Universitário Santo Antônio.

Presentes na visita, além do Presidente, estavam os vereadores Charlis Santos, Eronita Andrade, Jair Belloli, Dirceu Machado, Marcelo Gaúcho, Jorge Elóy, Manoel Adam e Valtair Andrade.