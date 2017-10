Vereadores averiguam denúncia de perseguição política na saúde

Há alguns meses, quando fizeram uma visita ao Posto de Saúde do Menino Deus, os vereadores Rodrigo Massulo, Samuel Souza e Marcelo Gaúcho foram atendidos pela servidora Tania Sinara Silveira, que os recepcionou e mostrou as dependências do local. Naquela ocasião, os vereadores foram apresentados para a enfermeira chefe e para as agentes de saúde presentes naquela tarde. No entanto, quando os edis retornaram ao posto, em outro momento, receberam a denúncia, por parte da servidora Tania, de que a mesma estaria sofrendo perseguição política, estando sendo ameaçada de transferência de local de trabalho.

O caso teve grande repercussão na cidade e nas redes sociais. Em sua página no Facebook, o presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, Marco Bicca, criticou a administração municipal. “Ainda que legal, do ponto de vista administrativo, a “transferência” da servidora municipal Tania Sinara Santos Silveira do Posto de Saúde do Bairro Menino Deus para o Postinho da Localidade de Miraguaia é uma cristalina intenção de perseguição e amedrontamento exercido de forma rasteira da atual administração. Usam de ‘armas’ outras para tentar calar uma verdade, pública e notória, da falta de medicamentos nos POSTOS DE SAÚDE!”, disse em um dos trechos de sua nota o presidente Marco Bicca.

Os vereadores dizem que continuarão fazendo visitas surpresa e pedem aos servidores que denunciem sempre que se sentirem ‘pressionados’ por parte da administração. Além disso, eles também questionam o custo que a transferência desta servidora irá acarretar para os cofres públicos, visto que ela irá necessitar de vale transporte para o deslocamento até o novo local de trabalho, gasto que não necessita no atual posto onde atua.