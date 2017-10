Vereador Jorginho solicita melhorias para sede e interior do Município

Durante a 36ª Reunião Ordinária da Câmara de Vereadores de SAP, ocorrida no dia 09 deste mês, o vereador Jorge Eloy de Oliveira encaminhou diversas reivindicações ao prefeito, visando atender as demandas da comunidade por melhorias tanto na sede como no interior do Município.

Jorginho solicitou à Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança que seja executado um projeto de revitalização da Avenida Marechal Floriano Peixoto, trecho compreendido entre a Delegacia de Polícia Civil até o Hospital Santo Antônio. “Devido a grande movimentação nessa avenida, principalmente no que se refere ao deslocamento de ambulâncias com pacientes se faz necessário, o recapeamento asfáltico desse trecho, com a maior urgência possível”, comenta o vereador. Ele ainda pediu que fosse providenciada a repintura, em branco e amarelo, dos cordões (meios-fios) dessa avenida.

O edil requereu também que o Departamento Municipal de Trânsito promova o alinhamento periódico dos gelos baianos, situados ao longo da Rodovia ERS-030 e nas rótulas existentes, entre a Praça das Bandeiras até a rótula em frente à Cardoso Marques. No mesmo pedido, o edil solicitou a remoção de terra e mato que crescem entre os gelos baianos, bem como seja realizado a repintura dos mesmos, além da pintura das faixas de segurança existentes nas principais avenidas e ruas do município, inclusive ao longo da Rodovia ERS-030.

Segundo o vereador, a Rua José Juvenal Soares, mais conhecida como “Rua do Sapo”, está intrafegável e também entrou na pauta dos pedidos encaminhados à prefeitura. Jorge solicitou o recapeamento asfáltico desta artéria, tendo em vista a existência de enormes crateras, o que dificulta o trânsito.

Por fim, encaminhou solicitações de recuperação com ensaibramento e patrolamento das estradas das localidades de Campestre e Pinheirinhos, bem como a colocação de tampa em bueiro, que se encontra quebrada, podendo ocasionar algum acidente no Bairro Vila Rica, além da revisão geral com substituições de lâmpadas queimadas ao longo da Passarela da Amizade.