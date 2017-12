Toninho Selistre em importante função do GHC

O advogado Antônio Selistre assumiu em primeiro de outubro deste ano, a gerência de Saúde do Grupo Hospitalar Conceição. Ele, nessa função, está gerenciando 13 Unidades Básicas de Saúde na Zona Norte em Porto Alegre, três CAPs e inclusive, além de outras funções um setor de combate ao álcool e drogas e um consultório de rua, na capital do Estado.

Selistre lembra que o GHC é onde nasceu o projeto pioneiro para todo o Brasil de Medicina de Família. O Grupo Hospitalar Conceição é composto pelo Fêmina, Hospital da Criança Conceição, Cristo Redentor, Hospital Conceição e uma UPA 24 horas. O atendimento do Conceição é 100 por cento através do SUS.