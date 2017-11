Santa Teresinha 4: Vereadores obtêm garantia de continuidade de empreendimento

A convite do empresário João Batista dos Reis, proprietário dos Empreendimentos Valbaru, os vereadores da Câmara de Santo Antônio da Patrulha estiveram reunidos no Hotel Ecovilly para tratar sobre o retorno do investimento “Cidade do Futuro”, Loteamento Santa Teresinha 4. O encontro ocorreu na manhã de sexta-feira (10), e contou com a presença dos vereadores André Selistre, Rodrigo Massulo, Marcelo Gaúcho, Manoel Adam, Charlis Santos, Jorge Elóy de Oliveira, Dirceu Machado, João Luis Bacana e Valtair Andrade.

O empresário deu início ao diálogo mostrando documentos que comprovam a dificuldade que encontra na prefeitura para dar andamento aos seus projetos. Batista falou de como é problemático empreender quando o poder público não colabora com os serviços que devem prestar ao contribuinte. “A morosidade e a burocracia do poder executivo, em especial da Secretaria Municipal da Gestão e do Planejamento, fez com que eu desistisse de viabilizar este projeto (Santa Teresinha 4), que só traria ganhos para a comunidade e para a prefeitura também”, comentou o proprietário da empresa Valbaru.

Além destes problemas, Batista também citou a falta de atualização dos cadastros imobiliários e da cobrança indevida de impostos para com sua empresa, a dificuldade de conseguir uma certidão negativa com o setor competente (tendo toda a sua documentação em dia) e a ingerência de certos servidores com seus projetos.

A partir do apoio que os vereadores demonstraram com a atual situação do empresário, Batista decidiu continuar a investir no município e levar adiante o Loteamento “Cidade do Futuro”, visto que, da sua parte, a documentação está pronta, apenas aguardando os serviços da prefeitura para seguir adiante (o que já leva meses de espera).

Todos os vereadores presentes afirmaram que farão o possível para que o empreendimento saia do papel e possa se tornar realidade, para o bem da comunidade, que ganhará mais um bairro planejado para habitar, e para o município como um todo, pois aumentará a arrecadação da prefeitura.

Os edis concordaram com os pontos levantados por Batista, sabendo que muitos dos serviços prestados pelo poder executivo dependem da boa vontade e do bom senso dos servidores que trabalham naquele setor público. Eles garantiram que o Legislativo não medirá esforços em apoiar tudo que for contribuir para o crescimento da cidade, a exemplo das iniciativas dos Empreendimentos Valbaru, que há tantos anos vem trazendo desenvolvimento para Santo Antônio da Patrulha.