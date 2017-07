Samuka pede melhorias e sinalização de trânsito na sede do município

O vereador Samuel Souza protocolou dois documentos, sendo um Requerimento e uma Indicação, para buscar melhorias em alguns pontos do trânsito da sede do município.

O Requerimento nº 266/2017, solicita ao Prefeito Daiçon Maciel que seja estudada a viabilidade de instalação de gelos baianos no trecho compreendido da Rótula em frente à Cardoso Marques (na Avenida Francisco José Lopes) até o ponto sobre o Arroio Passo dos Ramos. Na mesma linha solicita-se a construção de duas rotatórias de acesso, ambas na Avenida Francisco J. Lopes, uma em frente à Loja TaQui (no cunhal da Rua Paraná) e outra em frente à garagem da empresa de Transporte D’Ávila (no entroncamento com a Rua Almiro Dias Santana), vindo atender reivindicações da comunidade devido ao grande fluxo na ERS-030, principalmente visando o desafogamento da rótula da Cardoso Marques.

Já a Indicação nº 042/2017, apresenta a sugestão de que seja vista a possibilidade de instalação de um semáforo ou redutores de velocidade no cruzamento da Rua Major João Villa Verde com a Rua Sezefredo da Costa Torres, vindo atender reivindicações dos moradores e motoristas. Cabe ressaltar que devido ao grande fluxo de pedestres e veículos, ao longo da Rua Major João Villa Verde tem ocorrido alguns acidentes nesta movimentada artéria, situada no Bairro Centro/Pitangueiras. A instalação de um semáforo é uma necessidade urgente, trazendo mais segurança aos usuários desta importante via pública da cidade.

Samuka destaca que a adoção dessas medidas visa organizar o trânsito nos trechos acima citados, objetivando a redução de acidentes e proporcionando mais segurança aos moradores destes locais.