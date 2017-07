Rio Gravataí: Termo de cooperação quer sua revitalização

Objetivo é a volta ao seu curso normal

A renaturalização do trecho inicial e a preservação de um conjunto de banhados formadores do Rio Gravataí são os objetivos do Termo de Cooperação firmado pelo Ministério Público entre o MP, a Secretaria do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável – Sema e a Fepam. O documento prevê o estabelecimento de cooperação mútua para orientar, incentivar e apoiar ações para preservação e recuperação de um conjunto de banhados formadores do Rio Gravataí, sua flora e fauna e renaturalizar seu trecho inicial, especialmente nas áreas atingidas pela erosão, buscando medidas mitigadoras para a restauração do ecossistema. Grande parte do Banhado Grande, que é o mesmo Banhado do Chicolomã, se localiza em Santo Antônio.

Conforme o secretário de Habitação de Gravataí Luiz Zafalon, “será corrigido um erro monumental feito pelo Governo Federal nos anos 60. Claro que naquela época era uma obra em sintonia com as necessidades e verdades daquele tempo. O DNOS abriu um canal de mais de 30 Km no meio dos banhados para drenar e aumentar a área agricultável. Isto desviou o rio de seu curso natural e hoje, com 30 dias sem chuva o rio seca. O Rio Gravataí poderá ser em breve o manancial hídrico que a cidade precisa, pois terá sua vazão controlada através de barragens; os banhados ocuparão suas áreas naturais e o rio, o curso original.” O secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Santo Antônio Luiz Fernando Missel esteve presente.