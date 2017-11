Prefeitura faz ponto facultativo no dia 3 de novembro

De acordo com o Decreto N.º 850, de 18 de outubro de 2017, a prefeitura de Santo Antônio da Patrulha fará ponto facultativo no dia 3 de novembro, mediante compensação pelos servidores. O decreto está em conformidade com o disposto no art. 2.° da Lei Municipal n° 3.414, de 19 de julho de 1999, que “Disciplina a Instituição de Ponto Facultativo no Município”.

As horas não trabalhadas, em decorrência do previsto no artigo anterior, serão compensadas conforme determinação de cada Secretaria Municipal ou órgão da municipalidade, cujo modo de compensação deverá ser comunicado formalmente para a Secretaria da Administração e Finanças, até 1.º de novembro de 2017.

O prefeito Daiçon Maciel da Silva diz que medidas de economia foram avaliadas no momento de decidir pelo ponto facultativo nesta data.