Morro Grande receberá Gabinete Móvel nesse sábado

A 8ª edição do Gabinete Móvel, liderada pelo vereador Rodrigo Massulo, irá ocorrer no próximo sábado (25), na localidade de Morro Grande, das 10h às 12h.

Desta vez, o gabinete não ficará em um local fixo. O edil irá caminhar até as casas da comunidade, ouvindo os moradores em suas próprias residências.

Todo mês o gabinete visitará uma comunidade ou bairro diferente, com prévio agendamento e ampla divulgação dentro da localidade e na imprensa.