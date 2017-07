Massulo avalia o transporte municipal

A fim de verificar a qualidade do transporte municipal, oferecido pela empresa Sudeste, em Santo Antônio da Patrulha, o vereador Rodrigo Massulo embarcou em uma das linhas, na tarde de quarta-feira, 28 de junho.

A linha utilizada pelo vereador foi a que faz a rota “circular várzea”. Ele recebeu diversas reclamações sobre a sujeira dos ônibus e a alta velocidade alcançada pelo transporte. Durante os 40 minutos que andou, não constatou a alta velocidade, mas pôde notar sujeira e descuido com o interior do ônibus, especialmente nos bancos.

Após compartilhar a experiência em uma rede social, a postagem gerou vários compartilhamentos e mais de uma centena de comentários da população reclamando do transporte desta empresa, principalmente em outras linhas. As mais citadas foram as rotas da COHAB e do Cartucho, alegando alta velocidade dos motoristas (inclusive em linhas escolares), atraso nos horários e falta de manutenção no interior dos veículos.

“Minha intenção foi ver a qualidade do serviço prestado à população para poder buscar soluções“, completa Rodrigo.