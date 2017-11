Marcelo Gaúcho pede mais policiamento no 2º Distrito

Na tarde de sexta feira, 27 de outubro, o vereador Marcelo Gaúcho fez a entrega de um ofício à Brigada Militar de Santo Antônio da Patrulha, pedindo mais policiamento na região do 2º Distrito. O documento 14/2017, foi entregue nas mãos no Sargento Medina.

O ofício solicita que sejam feitas mais rondas na região do 2º Distrito do município, na região da Costa da Miraguaia, tendo em vista os constantes assaltos à mão armada que vêm ocorrendo diariamente, colocando em risco toda a comunidade e turistas que visitam a região, onde se localizam grandes fábricas de rapadura e são pontos turísticos do município.