Marcelo Gaúcho pede informações sobre Centro de Geração de Renda

Seguindo as atribuições legais que regem a função da vereança, o vereador Marcelo Gaúcho protocolou, na última sessão ordinária da Câmara de Santo Antônio da Patrulha, um Pedido de Informações, destinado ao Prefeito, Daiçon Maciel. O documento nº 519/2017, datado de 09 de outubro deste ano, solicita dados a respeito do prédio do Centro de Geração e Renda, que está completamente abandonado e em desuso.

Marcelo requer, através deste pedido, que seja remetida a Casa Legislativa, no prazo legal de 30 dias, informações sobre qual a intenção da Administração Municipal para a casa, onde deveria funcionar o Centro de Geração de Renda, que atualmente se encontra inutilizada pela Prefeitura. O imóvel se localiza na Rua Eridison Massulo Menezes, no Bairro Jardim Pindorama, nos fundos do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Calçados e Vestimentas do município.

Além disso, a casa encontra-se em situação ociosa e poderia estar sendo utilizada, inclusive para Escolas de Educação Infantil ou até mesmo para diminuir os gastos do Poder Executivo com aluguéis.

O Centro de Geração de Renda foi inaugurado em 30 de agosto de 2012, pelo Prefeito Daiçon Maciel da Silva, em seu mandato anterior, e funcionava juntamente com o Centro de Convivência e Terceira Idade.