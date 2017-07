Lideranças em busca de água para a Costa da Miraguaia

O vereador Rodrigo Massulo, apesar de jovem, já tem ampla experiência na política. Motivo esse que o faz ser conhecido e reconhecido por autoridades em todo o estado e até fora dele. Na tarde da última sexta-feira (07), ele recebeu a ligação do Diretor Administrativo Estadual da Corsan, Marcus Vinícius Vieira de Almeida, onde demonstrou interesse em colaborar com Santo Antônio da Patrulha.

O diretor entrou em contato com Rodrigo para informar que a Corsan quer ajudar a localidade de Costa da Miraguaia a ter sua rede d’água potável, um processo que já havia iniciado pelo ex-vereador Tadeu Neves. Massulo acionou o gabinete do Prefeito Daiçon Maciel da Silva, que prontamente atendeu o vereador e o diretor.

Durante a reunião, as autoridades trataram de uma parceria para levar água potável para 500 famílias, aproximadamente. Na conversa ficou acertado que a prefeitura irá providenciar a regularização da área onde um poço já foi perfurado, além de fazer a abertura e fechamento da obra. Já a Corsan entrará com a construção da rede, mão de obra, tubulações e reservatório. A expectativa é de que até 2018 a rede seja concluída.

O edil ressalta que a localidade de Costa da Miraguaia é responsável por grande parte de riquezas do município, sendo responsável por mais de 20% do PIB patrulhense e merece ser agraciada com essa obra. O encontro contou também com a presença do superintendente regional da Corsan, Adalcir da Silva, e do gerente local, Gabriel Lorenci.