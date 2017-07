Isenção do pedágio: Jorginho busca agilidade na liberação para os moradores de Campestre e Pinheirinhos

No dia 21 de junho, quarta-feira, o Vereador Jorge Eloy de Oliveira (PTB) acompanhado do Secretário Municipal de Governo, Gestão e Planejamento, Ferúlio José Tedesco e da Coordenadora do Setor de Habitação, Rafaela Dapper Brazzalle, esteve em audiência com o Presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Nelson Lídio Nunes. O encontro, que ocorreu em Porto Alegre, tratou de assuntos de interesse da comunidade patrulhense.

Uma das principais reivindicações do Vereador Jorginho de Oliveira ao Presidente da EGR foi à desburocratização do sistema de liberação da cobrança de taxa do pedágio para os moradores das localidades de Pinheirinhos, Campestre e adjacências.

O vereador salientou: “é inadmissível que cidadãos dessas localidades paguem para transitar na Rodovia ERS-474 quando o destino deles é apenas o local onde moram ou trabalham, no exercício básico de ir e vir”. Inclusive, professores e funcionários do Estado que atuam na Escola Estadual Abentulino Ramos e na Escola Estadual José Martins Corrêa Filho também enfrentam esse problema, “e precisam pagar o pedágio para chegar em suas escolas, a fim de exercer suas funções”, disse Jorginho.

Segundo o Presidente da EGR: “o objetivo da empresa é desonerar os moradores que precisam passar pelas cancelas para deslocar dentro do próprio município que reside”.