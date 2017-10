ID Jovem em Santo Antônio

Através da articulação do vereador Charlis Santos (PMDB), junto ao Governo do Estado e a Secretaria Nacional de Juventude, Santo Antônio da Patrulha passará a ter o Programa ID Jovem (Identidade Jovem). Criado pelo Governo Federal e coordenado pelo Departamento de Juventude do Governo do Estado, o programa garante meia-entrada para jovens de 14 a 29 anos, em eventos artísticos, culturais e esportivos, além de passagens gratuitas em linhas de ônibus interestaduais para todo o país, a isenção contempla duas vagas gratuitas por ônibus e depois de preenchida, mais duas vagas a 50% do valor da passagem na mesma lotação.

Em Santo Antônio da Patrulha aproximadamente três mil jovens têm direito a este benefício, e poderão ainda este ano acessá-lo. O programa consiste em mapear e cadastrar os jovens já inseridos ou não no CadÚnico – Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, que comprovem serem de famílias de baixa renda, podendo serem beneficiados com a carteirinha nacional da meia-entrada. Segundo o vereador, na próxima quarta-feira (18), acontece a primeira reunião entre, o prefeito, secretários municipais e técnicos do Governo do Estado e da Secretaria Nacional de Juventude aqui em Santo Antônio da Patrulha, para alinhar a implantação.

O programa deve ser inserido junto ao Departamento de Juventude da Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes, e terá uma interface e locução direta com os técnicos da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social. Técnicos da Secretaria Nacional de Juventude também farão a capacitação de servidores do CRAS que responderá pela avaliação e cadastro no Cadúnico e do Departamento de Juventude que estará responsável pelo atendimento ao público e cadastro dos jovens na formalização da carteira de meia-entrada – ID Jovem.