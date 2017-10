Fernando Missel fala sobre sua saída da Agricultura

O ex-titular da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente confirmou que sua decisão em se exonerar daquela Pasta foi motivada exclusivamente por questões de saúde. “Fiz isso porque não é de minha índole colocar atestado para tratar dessas questões de natureza particular”, explicou Luiz Fernando Missel, que esteve por nove meses à testa da mesma, onde assumiu oficialmente em primeiro de janeiro deste ano, quando da posse dos novos governantes municipais.

Ele esclareceu que não houve qualquer problema de ordem política para justificar sua saída “mesmo porque fui coordenador da campanha de Daiçon, por quem tenho profundo respeito e admiração por seu trabalho”.

Formado em Direito pela Unisinos onde fez Gestão Ambiental, Missel disse que sempre trabalhou no campo, onde se dedica à atividade pecuária.

ÁGUA

No período em que geriu aquela Pasta, levou água para muitas famílias, como a ampliação da rede de Evaristo beneficiando 20 famílias, ampliou em 350 metros a rede em Roça Grande, aumentou em 800 metros a de Palmeira do Sertão, beneficiando 14 famílias, concedeu 22 incentivos para a Agricultura, dentre outras realizações nessa área. Na Lagoa dos Barros ele afirma que deve começar em seguida uma obra de rede de água para beneficiar 40 famílias.

MICROAÇUDES

“Conseguimos 10 microaçudes mediante projeto da Emater e com a participação do Secretário Minestto, da SDR, chegamos a 20 projetos nesse sentido”, afirmou.

No mesmo período Missel disse ter conseguido recuperar recurso de R$ 702.000,00 para atração de redes d’água beneficiando mais de 1.000 pessoas nas localidades de Barro Vermelho, Morro Grande, Portão II e Pinheirinhos. Um poço foi perfurado na Agasa proporcionando água para 66 famílias.

Outra inovação foi o atendimento do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). O ex-secretário destinou uma peça para atendimento exclusivo aos que precisam desse serviço.

LIXO

A cidade enfrentava um visual nada atraente com a existência de 20 lixões. Isso não mais existe, porque eles foram removidos por sua determinação. O mesmo fim tiveram os canos que existiam na Borges de Medeiros, que além de enfeiarem a artéria, provocavam mau cheiro.

O projeto Cidade Limpa foi outra novidade, com a coleta seletiva do lixo. O plano piloto foi no Bairro Menino Deus, mas o objetivo é levá-lo a outros locais.

OVINOS

Outra boa notícia é a implantação do primeiro abatedouro de ovinos em Santo Antônio. Trata-se de uma agroindústria que desenvolverá suas atividades em Venturosa, sendo iniciativa de Luciano Massulo.

Além das que enumerou nesta reportagem, outras iniciativas foram desenvolvidas por ele, sendo que, ao deixar a Pasta, faz questão de destacar o grande apoio que sempre teve de Daiçon, além de elogiar sua equipe de trabalho, tanto na Agricultura, como no Meio Ambiente. “São excelentes colegas”, finaliza Luiz Fernando Missel.