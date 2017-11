Erô e Bacana pedem informações sobre transporte coletivo

O transporte coletivo municipal é o único meio de locomoção para a grande maioria dos moradores de Santo Antônio da Patrulha. Por conta disso, os vereadores Eronita Andrade e João Luis Bacana protocolaram na reunião ordinária do legislativo, ocorrida no dia 23 de outubro, um Pedido de Informações dirigido ao Prefeito Municipal, Daiçon Maciel, no sentido de solicitar informações acerca deste transporte.

Os vereadores pedem através do documento nº 566/2017, que seja remetido à Casa Legislativa, no prazo legal de 30 dias, informações sobre qual a previsão para abertura de processo licitatório para o transporte público municipal, tendo em vista as inúmeras reclamações dos usuários diante da precariedade dos veículos. Na mesma linha, solicitam-se dados no que refere à fiscalização no transporte público, principalmente no que tange ao estudo de conservação da frota de veículos da empresa SUDESTE Transporte Coletivos LTDA, vindo atender reivindicações da comunidade patrulhense, tanto da sede, como do interior do município.

A vereadora Eronita salientou na tribuna que é inadmissível que os ônibus venham sucateados de Porto Alegre para o interior do estado. “Quando a capital não quer mais usar os veículos, as empresas do interior os compram para fazer uso, isso não deveria acontecer, pois também merecemos fazer uso de transporte de qualidade com veículos novos e bem conservados”, concluiu.