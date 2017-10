Deco fala sobre projetos na Agricultura

O novo titular da Pasta da Agricultura e Meio Ambiente que acumulou essa função com a das Obras, Trânsito e Segurança André Randazzo dos Reis, fala sobre esse desafio, atribuições e outros temas da atualidade.

FOLHA PATRULHENSE: O que vai significar para o senhor, assumir essa importante Pasta do Governo Municipal?

DECO: Uma grande responsabilidade, mas trata-se de uma área que já me é familiar, principalmente no que se refere à Agricultura. Muitas atividades são realizadas em conjunto entre as pastas, como por exemplo, a melhoria da infraestrutura no interior, atendendo agricultores e moradores da zona rural.

FOLHA: Que projetos pretende realizar?

DECO: Entre as principais ações que temos programadas estão a execução de projetos da rede de água, já em andamento, execução de incentivos agrícolas, liberação de projetos e licenças ambientais, aquisição de equipamentos agrícolas e veículos, dentre outros. Também estaremos desenvolvendo os projetos ambientais que vêm sendo realizados pela pasta, com uma atenção especial para a questão dos resíduos, já que foi iniciado neste ano, o projeto piloto de coleta seletiva no bairro Menino Deus.

FOLHA: Como fará para acumular duas Pastas, sabendo-se que a de Obras exige dedicação praticamente integral?

DECO: Fazendo o que faço diariamente: começo a trabalhar às 7h, e não tenho hora para encerrar. Minha equipe responde bem e trabalha comprometida e tenho certeza que terei a mesma sintonia com os funcionários da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM).

FOLHA: Outras considerações?

DECO: Com a dificuldade financeira existente hoje, em todos os municípios gaúchos, é preciso reduzir gastos. O prefeito Daiçon pediu que eu acumulasse funções, e eu aceitei o desafio. Quero agradecer ao prefeito por confiar a mim mais este trabalho, que como já disse, tem uma ligação importante com a pasta que já coordeno. Por isso, acredito que com muito trabalho, com a dedicação da equipe, desempenharemos bem o nosso papel.

FOLHA: Em virtude das últimas chuvas, como está a situação no Município?

DECO: Com muitas dificuldades, principalmente no 2º, 3º e 6º Distrito. Estamos trabalhando para recuperar o mais rápido possível as ruas e estradas, pois os 185 mm de chuvas dos últimos dias, realmente causou muitos estragos.

FOLHA: Como está a questão do recolhimento do lixo, que tem sido questionada nas redes sociais?

DECO: Hoje podemos dizer que está funcionando bem, com algumas questões pontuais a serem resolvidas. Mas, de um modo geral o recolhimento tem ocorrido normalmente. Ainda precisamos da conscientização de algumas pessoas sobre a sua responsabilidade com seu próprio resíduo, colocando uma lixeira em frente a sua residência.